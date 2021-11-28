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Новые реалии: как Ковид изменил требования европейцев к жилью в 2021 году

Новина українською →
Воскресенье 28 ноября 2021 11:24
Новые реалии: как Ковид изменил требования европейцев к жилью в 2021 году Фото: 37% европейцев рассматривали возможность переезда в сельские районы (gettyimages)
Автор: Леся Панченко

43% европейцев считают, что отсутствие туризма с начала COVID-19 улучшило благосостояние и общую пригодность для жизни в их районе.

Пандемия COVID-19 заставила европейцев пересмотреть свои требования к жилью. По многим регионам наблюдается повышенный спрос на недвижимость и, соответственно, рост цен.

Как изменился европейский рынок недвижимости в 2021 году сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на отчет RE/MAX Europe.

Ключевые требования покупателей

Подавляющее число покупателей, по данным исследования, меняют жилье из-за изменений образа жизни в связи с пандемией. Ключевыми аспектами в выборе квартиры в 2021 году стали:

  • большая площадь;
  • наличие зеленых насаждений во дворах и парки поблизости;
  • интерес к недвижимости в сельской местности.

Исследовательский центр RE/MAX Europe выделяет три типа покупателей:

  • покупатели, которые приобретают жилье впервые;
  • покупатели, у которых уже есть недвижимость в собственности и они ищут варианты классом выше;
  • покупатели, которые ищут более выгодный вариант, даже если он предполагает переезд в другой город/район/регион.

Влияние пандемии на рынок европейской недвижимости

Согласно опросу RE/MAX Europe, 30% европейцев рассматривали возможность переезда с марта 2020 года, а 40% европейцев – рассматривают возможность покупки или продажи жилья в 2021. Такая тенденция наиболее выражена в:

  • Испании – 58%
  • Португалии – 50%
  • Турции – 43%.

Во многих странах Европы пандемия COVID-19 вызвала изменения как в рыночной активности, так и в предпочтениях покупателей. С марта 2020 года 37% европейцев рассматривали возможность переезда в сельские районы. Эта тенденция прослеживается в таких странах, как Австрия, Италия и Финляндия. Многие горожане сейчас ищут дома за городом. Отчасти это связано с тем, что европейцы работают из дома, не связаны с ежедневными поездками и хотят больше пространства для создания домашнего офиса.

У 35 % европейцев пандемия повысила интерес к активному участию на рынке недвижимости. Эти настроения наиболее сильны в Турции – 60% и Испании –56%.Новые реалии: как Ковид изменил требования европейцев к жилью в 2021 годуФото: gettyimages

Основные векторы развития рынка

Наибольшим спросом в Европе пользуются квартиры, рассчитанные на одну семью, в то время как рекреационная недвижимость наиболее востребована в Греции, Чехии, Италии и Словакии. Причем приезжие покупатели генерируют наибольшее количество запросов в этих регионах.

Элитная недвижимость больше всего пользуется спросом в Норвегии и Польше. При этом рынок элитной недвижимости остается стабильным в таких регионах, как Румыния и Франция. Ожидается, что тенденция продолжится и после 2021 года, особенно с учетом того, что все больше покупателей задумываются об изменении образа жизни из-за ковидных реалий.

Что ставят в приоритет

Согласно опросу, пять наиболее важных факторов по которым европейцы оценивают пригодность жилья для проживания включают: близость к зеленым насаждениям и местным магазинам, ценовую доступность, близость к работе и остановкам общественного транспорта. В некоторых странах респонденты считали наиболее важным фактором наличие поблизости школ, например, Австрия, Бельгия и Германия.

Индустрия туризма в Европе сильно трансформировалась после коронавируса, и это оказало долгосрочное влияние на пригодность для жизни некоторых оживленных туристических направлений Европы. Фактически, 43% европейцев считают, что отсутствие туризма с начала COVID-19 улучшило благосостояние и общую пригодность для жизни в их районе. Это мнение сильно распространено в Турции – 67%.

Что касается цен на жилье:

  • 3% респондентов считают, что цены вырастут
  • 32% респондентов считают, что цены останутся прежними
  • 15% респондентов считают, что цены снизятся.

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