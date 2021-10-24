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Недостроенные "башни" Sky Towers выставили на продажу: названа стартовая цена

Новина українською →
Воскресенье 24 октября 2021 11:48
Недостроенные "башни" Sky Towers выставили на продажу: названа стартовая цена Фото: недостроенные небоскребы Sky Towers выставили на продажу (Олег Бакунин)
Автор: Артем Горовенко

В Киеве выставили на продажу недостроенные небоскребы Sky Towers. Стартовая цена долгостроя недалеко от центрального ЗАГСа - 7 миллиардов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на пресс-службу госпредприятия "СЕТАМ".

Как известно, Sky Towers - недостроенный комплекс KDD Group. В проекте на площади 0,74 га земли на проспекте Победы в Киеве было предусмотрено три здания высотой от 6 до 47 этажей. Также комплекс должен был включать торговые помещения на 7100 кв. м, подземный паркинг на 935 машиномест и площадью 46 300 кв. м, фитнес-центр, конференц-зал.

Стоимость проекта в 2007 году по разным оценкам составляла около $500 млн.

Подземные работы по проекту начались в четвертом квартале 2007 года, завершение работ было запланировано на третий квартал 2010 года.

Однако строительные работы продолжались до 2015 года и были остановлены из-за ухудшения финансового состояния инвестора.

Торги со стартовой ценой в 7,145 млрд гривен состоятся 3 ноября на аукционе OpenMarket.

Напомним, ранее РБК-Украина REALTY писало, как проверить и снять арест с недвижимости.

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