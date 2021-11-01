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Квартира в новостройке для сдачи в аренду: преимущества и риски инвестирования

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Понедельник 01 ноября 2021 10:14
Квартира в новостройке для сдачи в аренду: преимущества и риски инвестирования Фото: даже в периоды снижения спроса рынок восстанавливается за 6-12 месяцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

Около 70% арендаторов рассматривают исключительно новые дома.

Инвестиции в недвижимость от застройщиков с целью последующей сдачи квартир в аренду пользуется высоким спросом. В текущем году количество таких запросов выросло на 10-15%.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на информацию АН Park Lane.

Инвестиционная привлекательность

Основная причина выбора в пользу квартир в новостройках для сдачи в аренду – цена. Во-первых, к моменту ввода дома в эксплуатацию стоимость квадратных метров вырастет на 20-30%. Это хороший показатель годовой прибыли в рамках 2-3 лет. Во-вторых – ликвидный объект легко и выгодно сдавать.

Поэтому за последний год количество запросов на подбор квартир в новостройках Киева с целью сдачи в аренду выросло на 10-15%.

"Спрос на аренду квартир в новых жилых комплексах самый высокий среди общего количества запросов – около 70% арендаторов рассматривают исключительно новые дома. Это провоцирует рост предложения. Поэтому квартиры в комфортных новостройках и ЖК быстро раскупают, а затем они пополняют предложение квартир для аренды", – говорит Виктория Барабаш, генеральный директор АН Park Lane.

Популярные районы и метражи

Наиболее востребованы районы для таких инвестиций: Дарницкий, Голосеевский, Печерский, Шевченковский, Святошинский и последнее время Подольский – из-за строительства новых станций метро и активную застройку района.

Покупают для аренды однокомнатные квартиры площадью 40-50 кв. м, двухкомнатные – 65-70 кв.м, трехкомнатные – 70-85 кв.м. Самая большая популярность у квартир с хорошими видовыми характеристиками, что может влиять на арендные ставки, особенно если речь идет о высоком ценовом сегменте.

Сроки окупаемости и прибыль

Период возврата инвестиций зависит от класса недвижимости. На наиболее востребованные квартиры арендные ставки на 15-20% выше, чем на аналогичные по характеристикам менее популярные ЖК. Поэтому от правильного выбора объекта зависит доход.

В среднем окупаемость квартир составляет 8-12 лет. Ежегодная прибыль составляет в среднем 10%.

При этом недвижимость считается низкорисковым инвестиционным инструментом, потому популярна среди тех, кто хочет сохранить и приумножить капитал.

По словам Виктории Барабаш, арендные ставки на квартиры в Киеве наиболее стабильны по сравнению с другими регионами. Даже в периоды снижения спроса рынок восстанавливается за 6-12 месяцев. В общем, такая негативная динамика наблюдается редко, примерно раз в 10 лет. Поэтому покупка квартир в новых домах для сдачи в аренду является выгодным вариантом пассивного дохода. Плюсом в этом случае являются и низкие амортизационные расходы – косметический ремонт в новой недвижимости нужен в среднем 1 раз в 7-10 лет. Ремонт инженерных сетей как в квартире, так и в самом доме, первые 10-20 лет практически не нужен.

Ранее мы рассказывали, что 42% запросов от желающих арендовать квартиру приходится на однокомнатное жилье.

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