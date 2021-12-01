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Ипотечная программа оторвана от реалий рынка недвижимости: мнение эксперта

Новина українською →
Среда 01 декабря 2021 15:55
Ипотечная программа оторвана от реалий рынка недвижимости: мнение эксперта Фото: потребность в приобретении жилья или улучшении своих жилищных условий имеют 40% украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Соловчук

Потребность в приобретении жилья или улучшении своих жилищных условий имеют 40% украинцев.

Воспользоваться программой ипотеки под 5% сможет лишь треть украинцев, учитывая сложные разрешительные документы и реалии рынка недвижимости.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на Facebook-страницу основателя M4U и коммерческого директора SAGA Development Владимира Даниленко.

Комментируя анонсированную "Украинская мечта", что предусматривает кредиты на приобретение жилья в новых ЖК для украинцев под 5% годовых, Даниленко отметил, что авторы программы не учли реалии рынка недвижимости.

В чем недостатки ипотечной программы

В частности, работа разрешительной системы не налажена должным образом, предложение очень ограничено – все это не способствует запуску доступного ипотечного кредитования.

"Согласно исследованиям, которые мы проводили совместно с компанией Gradus, потребность в приобретении жилья или улучшении своих жилищных условий имеют 40% украинцев. При этом приобрести его самостоятельно способны лишь 3-5%. Поэтому, другие 35% могут стать клиентами государственной ипотечной программы", – написал Даниленко.

Несмотря на это, потребность в приобретении жилья имеют 40% украинцев, но это себе могут позволить лишь 3-5% (данные исследования компаний M4U и GRADUS) привел в своей публикации.

Во-вторых, в условиях имеющейся учетной ставки НБУ в 8,5%, невозможно выдавать ипотечные кредиты под 5%, даже не принимая во внимание то, что этот вид кредитования остается очень рисковым для банков. А значит, программа будет дотационной.

Неопределенное финансирование

Эксперт отметил, что, несмотря на озвученные президентом весьма оптимистичные цифры экономического роста, непонятно какой объем средств будет направлен на реализацию программы, и насколько стабильным будет их поступления и сможет ли государство покрыть потребность в доступной ипотеке.

Кроме того, большой проблемой остается пул объектов недвижимости, которые смогут участвовать в программе.

По словам Даниленко, если авторы программы решат, что в президентской программе могут быть только готовые объекты, программа станет такой же профанацией, как и предыдущая ипотека под 7%.

Что уже сделано

За данным Минфина по состоянию на начало ноября в рамках программы выдано 1027 кредитов на общую сумму 888 млн. из них лишь 24% на первичном рынке.

По данным аналитических исследований компании M4U, распроданность строящихся объектов недвижимости на конец ноября составила почти 70%. "До окончания строительства застройщики продают либо все, либо в них остаются лишь большие квартиры, которые не слишком пользуются спросом".

Ранее мы рассказывали, кто может себе позволить ипотечный кредит в Украине.

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