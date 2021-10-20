ru ua
Ср, 20 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Игорь Никонов, KAN Development: Все в мире стремятся к воде и города от этого только выигрывают

Новина українською →
Среда 20 октября 2021 13:22
Игорь Никонов, KAN Development: Все в мире стремятся к воде и города от этого только выигрывают Основатель компании KAN Development Игорь Никонов (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

Застройка Киева – больной вопрос. Каменные джунгли без сопутствующей инфраструктуры, дефицит пространства вокруг, отсутствие зелени, солнца и высокая концентрация людей на квадратный метр – создают напряжение и ухудшают качество жизни горожан. При этом участков под застройку становится все меньше, а значит напряжение будет нарастать.

Какие новые возможности развития есть у столицы, где искать скрытый потенциал и зачем застройщикам инвестировать в создание экологичной среды обитания – в эксклюзивном интервью РБК-Украина рассказал основатель компании KAN Development Игорь Никонов.

Про среду обитания и важность зеленых зон

– Сейчас у большинства киевских застройщиков подход такой – берем участок, ставим свечки, парковку под окнами, заливаем дорожки – и жилой комплекс готов. Однако современные исследования и прогрессивный опыт говорят, что для комфортной жизни в городе необходимо соблюдать баланс серых и зеленых зон – отводить участки под озеленение, создавать общественные пространства, парковые зоны. Все это дополнительные затраты. Насколько это окупается и как стимулировать застройщиков вкладываться в озеленение?

– Скажу сразу, озеленение – это дорого. Большую часть взрослых деревьев для наших климатических условий нужно закупать в зарубежных питомниках и стоят они от 1 до 15 тысяч долларов. Многие застройщики не готовы к таким затратам.

– Может стоит хотя бы не разрушать то, что уже есть? Не вырубать деревья, не засыпать озера? Мы же все знаем подобные прецеденты в городе.

– Когда у застройщика маленькое пятно застройки и нужно выжать из него максимум квадратных метров – тогда и появляются такие истории. У нас изначально, с первых проектов, соблюдается подход сохранности зеленых зон и насаждений. Все взрослые деревья, которые есть на территории, мы заносим в план будущей застройки и уже с их учетом планируем архитектурный ансамбль. Именно поэтому все наши проекты масштабные и комплексные – в маленьких сложнее создать среду, которую мы воплощаем в наших ЖК, но и с этой задачей мы справляемся.

– Несмотря на то, что рынок у нас не слишком богатый и люди часто заточены на то, чтобы купить подешевле, ваши проекты успешны. В чем тут секрет?

– Тут нет секрета. Мы продаем среду обитания, а не квадратные метры. Людям нужно видеть солнце, зелень, чтобы ветер не сбивал с ног, чтобы было где прогуляться, позаниматься спортом, и конечно, чтобы была сделана вся необходимая инфраструктура. И в создании такой среды очень помогают и горизонтальная застройка, и правильно спланированная территория. Наша цель – чтобы человек купил квартиру и никогда об этом не пожалел. А не пожалеет он – если ему будет комфортно. Поэтому мы инвестируем в функционал и сервисы, хоть это и очень значительные суммы.

– За счет чего вам удается конкурировать с другими застройщиками?

– Ну, цены у нас не самые низкие на рынке. При этом наша прибыль не выше среднерыночной. Очень много вкладывается в создание инфраструктуры, соблюдение концепции. В среднем у нас 100 долларов с квадратного метра уходит на озеленение. И примерно 50% территории в каждом ЖК отводится под зеленые и общественные зоны. Для Киева это очень высокий показатель.

Наш подход – нельзя у людей воровать время. Мы всегда сдаем дома вовремя, выдаем покупателям ключи от квартир день в день. Но это стоит денег. И мы делаем первый шаг – вкладываем свои средства, чтобы сделать все правильно, комфортно и своевременно.

Игорь Никонов, KAN Development: Все в мире стремятся к воде и города от этого только выигрывают

По словам Игоря Никонова, KAN в своих проектах много вкладывает в создание инфраструктуры и соблюдение концепции (колаж РБК-Украина)

– У вас сложился круг постоянных покупателей?

– Да. Более того, я часто получаю обратную связь от людей и в соцсетях, и при встрече. И она в основном позитивная. Я всегда говорю, для того чтобы купить квартиру, не нужно слушать девелопера, нужно поехать на его объекты и послушать людей, которые там живут. Очень большой процент наших покупателей приходят по личным рекомендациям друзей, родственников, покупают квартиры членам своей семьи, детям, родителям. Поэтому нам важно иметь комплексы в разных частях города. Чтобы люди могли жить в проекте от КAN в удобном для них районе.

Про набережные и нереализованный потенциал Киева

– С новыми площадками под застройку в городе сейчас проблема, если смотреть с точки зрения привычных подходов. Поэтому все больше поднимаются вопросы ревитализации городских территорий, которые не используются только потому, что девелоперы боятся принимать на себя медийный удар и идти на конфликт с общественностью. При этом простой таких территорий – ущерб для экономики и перспектив развития города. Как вы видите решение этого вопроса?

– В Киеве много проблем, связанных с устаревшими нормами законодательства, а также с тем, что нет единого центра принятия решений. Например, вопрос с набережными.

Во всем мире вдоль набережных расположена самая привлекательная недвижимость и общественные зоны. В Сиднее на набережной находится знаменитая опера, в Гамбурге – крутится вся городская жизнь. В Валенсии очень интересный кейс. Там реку, которая приносила городу множество хлопот постоянными подтоплениями, спустили в бетонный желоб, а вдоль всего русла сделали 10-километровое общественное пространство. С парками, площадками, амфитеатром и т.д. Сейчас это центр общественной жизни города.

А что мы видим в нашей столице? Набережная на правом берегу – мертвая. Я не говорю, что там нужно построить жилье, но там совершенно точно могут быть спортивные площадки, прогулочные зоны, концертные залы, видовые рестораны. Так делают во всем мире.

– То есть, нужно менять законы?

– Сегодня уже внесены изменения в закон, при котором в границах населенных пунктов величина защитной береговой линии регулируется градостроительной документацией. Нет жестких требований про 100 метров (от больших рек и озер, – ред.), как было раньше. Должны быть утвержденные документы, согласованные с экологами – и все. Прежние законы в этой сфере были ориентированы на сельское хозяйство, а не на развитие больших городов.

Все в мире стремятся к воде и города от этого только выигрывают. Киев имеет огромный потенциал в этом вопросе и загонять всех за линию 100-200 метров не имеет смысла.

Игорь Никонов, KAN Development: Все в мире стремятся к воде и города от этого только выигрывают

Игорь Никонов: Киев имеет огромный потенциал в развитии набережных (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

– Компании КAN Development интересно развитие таких территорий? Есть у вас что предложить киевлянам в этом вопросе?

– У нас есть в девелопменте участок на левом берегу. Это часть урочища Горбачиха – территория на берегу Десенки, где проходит съезд с нового Подольско-Воскресенского моста. Он может стать очень интересным проектом для города. Там можно создать эко-парк, общественный центр, сделать то, чего в Киеве еще нет. И мы готовы это реализовать. Более того, уже 15 лет мы платим за него городу арендную плату. Но до сих пор не начинали проект.

– Почему так? Какие сложности возникают?

– В этом смысле мы пожинаем плоды всех тех недобросовестных застройщиков, которые начинали стройку без согласования с местными жителями или обещали одно, а делали другое. И сейчас мы столкнулись с предубеждением против застройки как таковой.

– Какое целевое назначение этой земли по документам?

– По документам, по которым мы являемся землепользователем этого участка – это земля под жилищное строительство.

Про диалог с общественностью и будущий эко-парк

– Что есть сейчас и что предполагается сделать на территории Горбачихи? На что люди согласны, а на что нет?

– Мы сегодня вместе с местными жителями и активистами работаем над инициативой создания уникального первого в Киеве эко-парка на территории Горбачихи. Недавно проводили встречу с жителями соседних домов и увидели, что у них абсолютно нормальная реакция. Они пришли на встречу, задавали множество вопросов, и мы были в конструктивном диалоге. Все это есть на видео. Люди, которые там живут, поддержали идею эко-парка с открытым доступом, туалетами, лавочками, освещением, и чтобы за этим всем следили и ухаживали.

Мы четко пояснили, что наша задача – сохранить уникальную экосистему. Наша команда готова подойти очень бережно к вопросу, сохранить всю биосистему, сделать первый в Киеве современный эко-парк. Мы же "законодатели мод" многих оригинальных проектов и здесь хотим продолжить эту тенденцию - создать дружественную среду, которая совместит комфортную жизнь людей и существование природы, которая там есть.

– Кто этим будет заниматься? Возможно, причина опасений жителей в этом?

– Да, действительно, эко-парк – это довольно затратный проект. Сделать парк – это 30% усилий, 70% – поддерживать его. Чистить снег зимой, ухаживать за растениями, следить за поливом – это все большие затраты, и мы готовы это реализовать. Сейчас совместно с активистами и местными жителями будем вырабатывать конечный проект видения эко-парка – его создания и развития.

Игорь Никонов, KAN Development: Все в мире стремятся к воде и города от этого только выигрывают

Сейчас KAN работает над инициативой создания в Киеве эко-парка на территории Горбачихи (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

– Кто-то высказывает идею создания заказника – что вы об этом думаете?

– Наверняка, люди предлагают это из лучших побуждений! Но заказники делаются в отдаленных от городов и цивилизации местах. Среди дикой природы – но не в центре мегаполиса. Кроме этого, нужно помнить, что прямо посреди Горбачихи строится один из основных транспортных узлов Киева – Подольский мостовой переход. А это значит, что заказник здесь при всем желании сделать невозможно. Консенсусом между экосистемой, природой и цивилизацией как раз и должен стать эко-парк. Где, с одной стороны, будет максимально сохранена природа, которой смогут в комфортных условиях наслаждаться киевляне. А с другой стороны – это будет цивилизация: современные дизайнерские строения.

Про планы и здравый смысл

– Что касается других планов? Чего нового ждать от КAN Development?

– Ресурсы у компании не безграничны и распылять их на множество проектов не рационально. Мы активно работаем с нашими масштабными жилыми комплексами "Файна Таун" и Respublika. Там еще много работы и много очередей впереди. Активно участвуем в проектах UNIT.City и UNIT.Home. Смотрим в сторону загородных проектов – уже начали реализацию городка в Конча-Заспе. Планируем строить комплекс апартаментов на Крещатике.

Но крупные проекты мы готовим очень тщательно. Более того, используем передовую мировую практику создавать эко-зоны даже там, где их изначально не было. Например, в ЖК Respublika мы сделали пространство Publik Center с биопрудом. Этот водоем, специально созданный, чтобы там жили и размножались насекомые и растительность. Поэтому нам странно слышать, что мы можем повредить где-то существующую эко-среду. Да мы на промышленных территориях создаем парки, зачем же нам уничтожать природный парк. Это глупо.

Что касается Горбачихи, то там мы еще не готовы начинать стройку, у нас нет еще даже утвержденного проекта. Но эко-парком мы занимаемся уже сейчас, и эта инициатива будет реализована в ближайшее время, объединив всех заинтересованных участников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Никонов KAN Development Жилье
Мнения
Назар Бенч
Устойчивое развитие городов: как это работает и зачем нужно Киеву
Назар Бенч
владелец инвестиционно-строительной компании "Феникс Групп"
Виктория Берещак
Альтернатива квартирам: как апартаменты завоевывают место в сегменте доходной недвижимости
Виктория Берещак
обозреватель рынка недвижимости
Владимир Копоть
Как продать квартиру, которой еще нет: юридические нюансы оформления переуступки права требования
Владимир Копоть
юрист, соучредитель и руководитель сервиса Monitor.Estate
Владимир Шалаев
Вторичный рынок жилья в регионах: мы на пороге ценовой стабильности
Владимир Шалаев
управляющий партнер/генеральный директор группы компаний "Увекон"
Все мнения