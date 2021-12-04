ru ua
Сб, 04 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дом семьи Маккалистеров из "Один дома" сдается в аренду: сколько стоит ночь в особняке

Новина українською →
Суббота 04 декабря 2021 10:18
Дом семьи Маккалистеров из "Один дома" сдается в аренду: сколько стоит ночь в особняке Фото: Airbnb пообещали пожертвовать собранные деньги детской больнице La Rabida в Чикаго (Complex)
Автор: Риана Абдулаева

Поклонники серии фильмов "Один дома" смогут провести ночь 12 декабря в оригинальном доме 1990-го года, в котором Маккалистеры по сюжету жили в первой части.

Об этом сообщается в РБК-Украина Realty cо ссылкой на Complex.Дом семьи Маккалистеров из &quot;Один дома&quot; сдается в аренду: сколько стоит ночь в особнякеФото: Pinterest

1 декабря Airbnb объявили в твиттере, что четыре фаната "Один дома" получат возможность арендовать оригинальный дом из фильма 1990-го года, расположенный в 16 км от Чикаго в маленьком городке Уиннетка. В качестве ведущего гостей будет развлекать старший брат Кевина Маккалистера Базз (Девин Ратрей). Хотя актер и не собирается оставаться на ночь, франшиза обнадежила гостей большим выбором развлечений. Дом семьи Маккалистеров из &quot;Один дома&quot; сдается в аренду: сколько стоит ночь в особнякеФото: Complex

Организаторы тщательно подошли к воссозданию декораций: гостей ожидает вид на подстриженное дерево и мини-ловушки по всему дому, возможность провести время с тарантулом старшего брата Кевина и многое другое. Арендаторы также смогут попробовать еду, популярную в 90-х, а именно макароны и сыр, приготовленные в микроволновой печи.

Airbnb пообещали пожертвовать собранные деньги детской больнице La Rabida в Чикаго.Дом семьи Маккалистеров из &quot;Один дома&quot; сдается в аренду: сколько стоит ночь в особнякеФото: Complex

Аренда предлагается на один день — 12 декабря и будет стоить 25 долларов (плюс налоги). Открытие бронирования заявлено на 7 декабря в 14:00. Ранее 12 ноября на стриминговой платформе Disney+ вышла 6-я часть франшизы "Один дома". Главным героем ремейка стал актер Арчи Йейтс.

Ранее мы рассказывали про собаку-наследника состояния, которая продает особняк, ранее принадлежавший Мадонне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дисней Аренда недвижимости
Мнения
Валерий Захаров
Зимой лучше: почему арендовать загородный дом выгоднее в осенне-зимний период
Валерий Захаров
брокер агентства недвижимости RE/MAX Central
Юлия Ковбаса
Инвестиции в новостройки: стоит ли покупать жилье в эпоху карантинов
Юлия Ковбаса
лидерка качества контента в OLX
Александр Насиковский
Устойчивое развитие современного жилого комплекса: три основных критерия
Александр Насиковский
основатель и управляющий партнер группы компаний DIM
Богдан Ваколюк
Стоит ли вкладываться в жилые комплексы в пригороде: инструкция для инвестора
Богдан Ваколюк
соучредитель Гостомель Residence
Все мнения