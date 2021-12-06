Девелоперы вынуждены строить за собственные средства: это делает их независимыми от снижения продаж

Фото: по состоянию на начало декабря в Киеве более 25% объектов строится за счет прямых инвестиций застройщика (Виталий Носач, РБК-Украина)

По ситуации на конец 2021 года спрос и предложение квартир в объектах на стадии строительства достаточно сбалансированы. В то же время, более 70% потенциальных покупателей заинтересованы в приобретении квартир в новых качественных объектах категорий комфорт и комфорт+.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на информацию от Михаила Подвысоцкого, управляющего партнера девелоперской компании Concept Group.

Собственные средства – страхование от рисков

Начиная с 2020 года, девелоперы все чаще инвестируют собственные средства в процесс строительства, снижая зависимость возведения ЖК от уровня продаж. Так, по состоянию на начало декабря в Киеве более 25% объектов строится за счет прямых инвестиций застройщика. По данным эксперта, размер необходимой суммы для строительства проекта в течение как минимум одного года составляет от 40% до 60% от себестоимости проекта.

"Аккумулирование собственных средств позволяет застройщику не останавливать строительство на своих объектах и не зависеть от временного снижения продаж, как, например, во время новой волны пандемии. Зато такой шаг становится дополнительным свидетельством надежности девелопера и существенно увеличивает доверие к нему потенциальных покупателей жилья", – подытожил эксперт.

Что интересует покупателей

По словам Подвысоцкого, современные жилые комплексы строятся из более дорогих материалов с использованием энергосберегающих технологий. В таких объектах застройщик создает самодостаточную инфраструктуру с зонами отдыха и для занятия спортом, а их территория оборудована системами защиты.

Важным для покупателя является также удачное расположение ЖК: наличие вблизи зон рекреации, удобное транспортное сообщение. Кроме того, на его выбор влияет инвестиционный потенциал возводимого ЖК. Подорожание квартир в качественных объектах за весь цикл строительства может составить в среднем 40-50%, что дает возможность покупателю не только сохранить, но и приумножить вложенные средства.

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