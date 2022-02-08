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Чернышов рассказал, как реформа градостроительства упростит получение разрешения на строительство

Новина українською →
Вторник 08 февраля 2022 14:10
Чернышов рассказал, как реформа градостроительства упростит получение разрешения на строительство Фото: министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов (minregion.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Единая электронная система в сфере строительства (ЕГЭСС) на портале "Дия" является главным инструментом реформы градостроительства

Единая электронная система в сфере строительства (ЕГЭСС) на портале "Дия" является главным инструментом реформы градостроительства. Речь идет о том, что почти каждый этап строительства теперь диджитализован. Сейчас к запуску готовится услуга - автоматическое получение разрешения на строительство.

Об этом пишет РБК-Украина.REALTY со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Алексея Чернышова во время Diia Summit.

"В прошлом году мы презентовали первые электронные строительные услуги на портале "Дия". Сейчас их уже четырнадцать. За это время предоставлено более 56 тыс. электронных услуг. И сегодня мы делаем важный шаг в реформе. Запускаем 15-ю услугу! Следовательно, получить разрешение на строительство на портале "Дия" можно будет автоматически. Без вмешательства человеческого фактора", - подчеркнул министр Алексей Чернышов.

Отметим, в ЕГЭСС в настоящее время зарегистрировано более 620 тыс. документов, более 130 тыс. объектов строительства, 27 тыс. пользователей. На портале зафиксировано 1,1 млн уникальных посетителей.

Также Алексей Чернышов подчеркнул, что для дальнейшей автоматизации строительных процессов было важно ликвидировать коррумпированную ГАСИ (Государственную архитектурную строительную инспекцию). И создать совершенно новый орган - прозрачный, диджитализованный, с новыми принципами работы. Без чиновников из прошлого. Этот шаг приблизил реформу градостроительства к завершению.

"Мы создали совершенно новый орган - понятную и прозрачную ГИАГ - Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства. Уже на сегодняшний день результатом работы нового органа является - отработка обращений заказчиков в течение 24 часов, а решений по принятию в эксплуатацию - в течение трех дней! ГАСИ этот процесс растягивала на месяцы", - отметил глава Минрегиона.

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