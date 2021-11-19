Бенефициаров Stolitsa Group подозревают в уклонении от уплаты налогов почти на 100 млн гривен

Следователи управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Киеве расследуют уголовное производство по факту умышленного уклонения группой компаний Stolitsa Group от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на определение следователя судьи Днепровского районного суда Киева.

По данным досудебного расследования, группа предприятий Stolitsa Group внедрила и использует схему фактического вывода наличных средств и искусственного уменьшения налоговых обязательств (занижение налогооблагаемой базы) путем безосновательного отражения вывода прибыли за налоговую юрисдикцию Украины.

По данным следствия ООО "КУА Бизнес-Гарант" в декларации за 2020 год неправомерно отнесло 760,08 млн грн к дивидендам кипрских компаний Си.Джи.Столица Групп Лимитед и Намбел Холдингс Лимитед.

В то же время компания не отнесла эту сумму к объекту налогообложения, что привело к тому, что в бюджет не поступило 98,81 млн грн по налогу на прибыль.

По данным следствия по этому делу, в группу компаний Stolitsa Group входят: ООО "КУА Бизнес-Гарант", ООО "Столица Групп", ООО "Столица", ООО "ИСК Столица", ООО "Ситибудсервис". Генподрядчиками застроек выступают ООО "Дипроинстрой" и ООО "Стандарт Констракшн".

Также сообщается, что указанные компании финансируют свое строительство за счет привлечения средств от физических лиц через соответствующие инвестиционные фонды, который входят в состав этих компаний. Это происходит путем заключения предварительных договоров купли-продажи объектов недвижимого имущества, преимущественно в наличной форме.

По данным следствия, часть средств действительно направляют на финансирование строительства, а часть - выводят в теневой оборот с целью уклонения от уплаты налогов. Речь, в том числе идет об оффшорных предприятиях.

Как пишет издание, по данным следствия к созданию преступной схемы причастны Лицо -1 и Лицо - 8, зарегистрированные по одному адресу. Следователи отмечают, что Лицо - 1 выступала бенефициарным владельцем группы компаний Stolitsa Group: ООО "Столица Групп", ООО "Столица", ООО "ИСК, Столица", ООО "Ситибудсервис".

Отметим, с 2015 года владельцем ООО КУА Бизнес-Гарант является кипрская компания Ориолус Инвестментс Лимитед, конечным владельцем которой сначала значился Майкл Андри, а с 2018 года — Александр Бородин и Геннадий Самошкин.